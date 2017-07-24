Beşiktaş Valladolid maçı canlı yayın bilgileri

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya ekibi Valladolid ile mücadele edecek
Beşiktaş ve Valladolid takımları arasında oynanacak maç 25 Temmuz salı günü D-SMART'ın Smart Spor 77 kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın İspanya'da oynayacağı hazırlık maçları programı
25 Temmuz Salı
TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid (Marbella Stadı)
27 Temmuz Perşembe
TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas (Marbella Stadı)
30 Temmuz Pazar
TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis (Mirador Stadı)