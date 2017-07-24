Ana Sayfa | SPOR 24/07/2017 16:09

Beşiktaş Valladolid maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Valladolid

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya ekibi Valladolid ile mücadele edecek

Beşiktaş ve Valladolid takımları arasında oynanacak maç 25 Temmuz salı günü D-SMART'ın Smart Spor 77 kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ın İspanya'da oynayacağı hazırlık maçları programı

25 Temmuz Salı 

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid (Marbella Stadı)

27 Temmuz Perşembe 

TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas (Marbella Stadı)

30 Temmuz Pazar 

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis (Mirador Stadı)

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