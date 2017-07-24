Beşiktaş'ın yeni transferi takımla ilk kez çalıştı

Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Pepe, yeni takımıyla ilk kez çalıştı

Pepe, idman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Takımla ilk idmana çıktım. Teknik ekip olsun, takım arkadaşlarım olsun, herkesle tanıştım. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum." açıklamasında bulundu.

Antrenman öncesi takım arkadaşlarına bir konuşma yapan Pepe, bununla ilgili soru üzerine, "Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans. Bu şansı bana tanıdıkları için, aralarına aldıkları için herkese teşekkür ettim. Onlar için çalışacağımı söyledim. Sıkı çalışarak çok iyi bir sene geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Pepe, Beşiktaş'a transferinin ardından Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ve Ricardo Quaresma gibi isimlerden kendisine nasıl tepkiler geldiği sorusuna, "İmza attığım günden bu yana çok kişi mesaj attı. Real Madrid'den arkadaşlarım iyi dileklerini ilettiler. Yeni bir sayfa açıyorum ve yeni bir kültür tanıyacağım. Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda her gün sıkı çalışıp hep beraber mutlu olmak istiyoruz." yanıtını verdi.