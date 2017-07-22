Galatasaray Tudor'un o görüntülerini yargıya taşıyacak

Galatasaray yönetimi, genç teknik adam Tudor'un havuz başında çekilen görüntülerinin basına sızdırılmasını yargıya taşıma kararı aldı

Milliyet’ Gazetesinin haberine göre; sarı kırmızılı kulübün Teknik Direktörü Igor Tudor’un ailesiyle beraber kaldığı oteldeki havuz başı görüntülerinin bazı yayın organlarında çıkması üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Galatasaray Kulübü konuyu yargıya taşıma kararı aldı. “Özel hayata tecavüz” edildiği noktasında birleşen sarı-kırmızılılar drone teknolojisi ile havadan çekilen görüntülerle ilgili otel yönetimi ve muhataplarına karşı hukuki mücadele başlattı.Hem Tudor hem de Galatasaray Kulübü konuyla ilgili hukuki tüm yollara başvuracak, savcılığa ise suç duyurusunda bulunacak.