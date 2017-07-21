Feyenoord van Persie için Fenerbahçe ile görüşüyor

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçel, yıldız futbolcu van Persie'nin transferi ile ilgili resmi görüşmelere başlandığını açıkladı

Van Bronckhorst AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz bu transferi çok istiyoruz. Umarım Robin de yeşil ışık yakar. Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord forması ile oynaması çok güzel olur" dedi.Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki oyuncusunu çok iyi tanıdığını söyleyen Van Bronckhorst, birkaç hafta içinde transferin bitirilmesini umuyor.

Robin van Persie'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.Hollandalı yıldızın, vatandaşı Dirk Kuyt gibi sözleşmesi sona erdikten sonra Feyenoord'a döneceği konuşuluyordu.Ancak Teknik Direktör Van Bronckhorst'un isteği üzerine, bu transfer bir yıl öne alındı.Feyenoord altyapısından yetişen Robin van Persie, ilk kez 3 Şubat 2002'de 5-0 kazandıkları Roda maçında A takım forması giydi.Yıldız oyuncu, Feyenoord forması çıktığı 61 maçta 14 gol attı.Van Persie, 2004 yılında transfer olduğu İngiltere'de Arsenal ve Manchester United formalarını giymiş, Premier Lig'de iki kez gol kralı olmuştu.