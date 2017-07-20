Ana Sayfa | SPOR 20/07/2017 14:09

Galatasaray'ın Östersunds takımını kaç farklı skorla mağlup etmesi gerek

Galatasaray Östersunds

Sarı kırmızılı takım geçtiğimiz hafta Östersunds'a 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. Taraftarlar "Galatasaray nasıl tur atlar?" sorusunun cevabını merak ediyor

Deplasmandan 2-0'lik skorla mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlayabilmesi için İstanbul'da farklı kazanması gerek. Cim Bom, 3-0'lık skor ya da 4-1, 5-2 gibi gollü üç farklı galibiyetlerde turu geçebilecek.

Cimbomun, Östersunds karşısındaki 2-0'lık galibiyeti mücadeleyi uzatmaya götürecek. Her türlü beraberlik ve yenilgi halinde Sarı-Kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek. Rövanş mücadelesi 20 Temmuz Perşembe günü Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak. Bilindiği üzere Galatasaray, UEFA'dan aldığı men cezası nedeni ile geçen sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele edememişti. 

 
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