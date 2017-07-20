Ana Sayfa | SPOR 20/07/2017 14:06

Galatasaray Östersunds maçı saat kaçta ve hangi kanalda

Galatasaray Östersunds

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Galatasaray geçen haftaki rakibi Östersunds takımını evinde konuk edecek

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta 2-0 yenildiği İsveç'in Östersunds ekibini bu akşam kendi sahasında konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Alman hakem Dankert yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam İsveç'in Östersunds ekibiyle karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve D Smart'tan naklen yayınlanacak müsabakayı Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.

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Galatasaray Östersunds

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