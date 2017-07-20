İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda A Milli Takım ilk galibiyetini aldı

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, ilk maçında rakibi Suudi Arabistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti

Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 61. dakikada Hakan Kurt, 85 ile 90+3. dakikalarda Hüseyin Er kaydetti.Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 82. dakikada Hassan Muhammed Mobarki attı.2015 Avrupa ve 2016 Dünya Şampiyonu unvanıyla oyunlara katılan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 21 Temmuz Cuma günü Mısır ile karşılaşacak.Öte yandan gruptaki diğer maçta Mısır, Venezuela'yı 2-0 yendi.