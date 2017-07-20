Ana Sayfa | SPOR 20/07/2017 08:08

Şilili futbolcu sarı lacivetliler için İstanbul'a geldi

Mauricio Isla

Fenerbahçe'nin renklerine katmak istediği Şilili futbolcu Mauricio Isla, İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı'na gelen Şilili futbolcuyu, Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya karşıladı. Havalimanında bir grup sarı-lacivertli taraftar, Isla'ya sevgi gösterisinde bulundu.Fenerbahçe'nin, İstanbul'da yapılacak görüşmelerin ardından Şilili futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Savunmanın sağında görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique Marsilya ve Cagliari formalarını giydi.

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