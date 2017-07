Fatih Terim Alaçatı'daki kavga olayıyla ilgili ilk kez konuştu

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Terim, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alaçatı'da yaşadığı kavga olayının ardından ilk kez açıklama yaptı

Açıkçası neden hemen konuşmadım. Bir defa 15 ve 16 Temmuz hepimiz için çok önemli. Şehitlerimize olan seygım sevgim, böyle bir günde onların önüne geçecek bir açıklamaya böyle bir hakkım olmadığını düşündüm. Sonra da hiç konuşmamaya karar verdim. Genel olarak ya en son konuşurum ya da hiç konuşmam. Bu ucuzluk ve iftiralar arasında susmam yanlış anlaşılacak ve kamuoyunu bilgilendirmeye mecbur hissettim kendimi.

Böyle bir olaya karşımam bende rahatsızlık oluşturdu. Gerçekleri bükmeye başladılar. Yarım asıra dayanan bir futbolun içindeki insan için... Beni rahatlıkla tanıyorusunuz. En geniciniz de en yaşlınız da... Ben her zaman doğruları söyledim, basın toplantısında, mahkemelerde... Bugün de benden doğruları duyacaksınız. Benim için ülkem önemli bir değerdir, bayrağım, ay-yıldız önemli bir değerdir. Vatanım benim için çok vazgeçilmez bir değerdir. Galatasaray önemli bir değerdir. En sonunda ailem en önemli vazgeçilmezimdir.

Bu değerlerin birine herhangi bir laf söylendiğinde gereğini yapmadığım olmamıştır.

Yine konuşmayacaktım, ama konuşma zamanı geldiği için eğilmeden doğruları anlatalım diye. ben bu olayı bir babanın aileye sahip çıkması olarak görüyürum. Bu ailenin büyüğü benim. Terim ailesinin babası benim. Her baba ailesini korur. Bu uğurda ne olursa olsun korur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ahmet'in ablası, benim evladımın ablasına yapılan bir hakaret, tehdit ve taciz var. Bir kadına... Ve benim bunlardan haberim yok. Kendi kendilerine çocuklar halletmeye çalışıyorlar. Birkaç aydır devam ediyormuş. Keşke daha önce söyleselerdi. Akşam yemeğine oturduktan sonra böyle bir konu geçince tanıdığım zannettiğim o zatı aradım. Kendisine bu olayı sordum. Esasında ben kendine de söyledim, etrafında birileri var galiba diye. Bazen etrafta birileri olunca insanlar başkan bir şekle bürünebilirler. Ben de bu edepsiz teklife gittim ve icabet ettim. Gereğini yaptım, konu bitince de oradan ayrıldım. Tüm mevzu budur. Bunun TFF ile bir ilgisi yok.

Babasını kaybetmiş, babası ölürken bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Sabahki yalanlardan başlıyoruz. Yalan değil yalan makinesi. Bir gün benim burnum kırılırsa bunu benden duyarsınız. Ben olan her şeyi açıklıkla anlatabilecek biriyim"

Açıkçası gülseniz bir türlü ağlasanız başka türlü. Bu şer güçlerini ben zaten tanıyorum. Bir gün böyle bir şey olursa benden duyacağınıza mutlaka emin olun. Allah'a bir şükür 63 senedir olmadı; ama ben bir şey olursa söylerim. Ben merdivenden düştüm, ayağım kaydı demem. Böyle oldu diye anlatırım. Şer güçlerini ben biliyorum. Onlar eminim çok istemiştir böyle olsun. Çok üzülmüşlerdir. Ben herhangi bir ifade, söylem ihtiyacını da hissetmedim. Yüzlerce kişinin olduğu bir mekanda 5 dakika sonra en ince ayrıntısına kadar öğrenme yeteneğiniz var. Sözü sazı makbul olmayan birine inanmayı daha gerçekçi, daha hoşuna gider bulanlar sarılıyorlar. Karşınızda ben şu anda bir aile babasıyım. Bir daha olsa bir daha yaparım. O tek kadıncağıza, ben yaşadığım sürece kimse dokunamaz. Ben her anaya, her anneye, her kardeşe saygı duyuyorum. Hele bu yalnız bir kadınsa onu kimse taciz edemez.

Yaşadımığımız yerde bir yeri basmanın ne anlama geldiğini herkes biliyor... Ali Dürüst dedi ki ben seni orayı 20 kişi ile bastın diye biliyordum. Ben pantolonumu giyip arabaya binmiştim. 2 evladım benimle gelmek istedi. Onlardan biri de şoförüm. Korumalarım geldi diyorlar. Bu ailenin reisi bu mekanları bilmeden, 2 evladıyla kaç kişi olduğunu bilmeden bu mekana gitti. Ne basması? Bu edepsiz teklife icabet ettim. Sorunu çözdüm gittim. Nereye kaçtım. Acun'u arayamaz mısınız? Burnun kırıldı bilmem ne... Böyle bir şey olabilir mi? Ben şikayetçi olmadım. Bu olaydan şikayetçi olmadım. Sözlerinden şikayetçi oldum.

Orada bir kadın var ve siz böyle saldırıyorsunuz. Erkeklerle birlikte halledilmesi gereken mevzular ne zaman kadınlarla hallediliyor? Biz oraya gittiğimizde işin aslını ve astarını öğrenelim dedik. Niye? Ailem var işin ucunda. Bir kadına yapılan haksızlık var. Ben de kayıtsız kalmadım. Çitten atladı diyorlar. Hangi çitten? Zaten mekanı bilmiyorum.

Ben bu hezeyan içinde ve atmosferde bazı şeyleri doğal karşılıyorum. Hiç memnun değilim. Adımın böyle biriyle anılmasından dolayı hiç memnun değilim. Bu fotoğrafın içinde yer almaktan dolayı mutlu değilim.

Ben de istemezdim olsun. Ailem için hiçbir zaman başka bir şey düşünmedim. Her zaman her şeyi yapacağımdan emin olabilrisiniz. Size bir söze veriyorum ancak provokasyonlara da bundan sonra daha dikkatli yaklaşmam gerektiğini, tecrübeli olmama rağmen tecrübe ettim. Ben her gün evden "Ne olur Allah'ım beni şeytana uydurma" diye çıkarım. İstemesem de bu oldu. Bir aile babası olarak, Fatih Terim olarak çok üzgünüm. Futbol direktörü olduğum için de çok üzgünüm. Maalesef bu durum oldu. İstemeden de olsa... Ben her zaman ailemi, ailemin yakınlarını, dostlarımı ve sevdiklerimi korudum.

Alkolün damlası yok ama var dediler... Ben çözüm içim gittim. Beklenmedik sözler olunca artık ondan sonra beni kimse ikna edemez. Arabada da çok dostum aradı, gitmene gerek yok diye. Ben her zaman kendi işimi kendim yaptım. Davete icabet ettim. Artık oradan bir kişinin beni döndürmesi çok zor.

Ben olaydan şikayetçi olmadım. Ertesi gün söylediğim için evet. Hatırlı kişiler arasa arasa, kaç ordan diye aramışlardır. Bu konularda dostlar zaten hep araya girerler. Kendisi vermiş mahkemeye zaten değil mi?

Değecek bir şey olsaydı... Hayat sizi bazen buralara çekiyor. Olayı farklılaştıran insanlara karşı ailemi ve sevdikerlni koruma amacıyla yapılan bir refleks olarak bunu görmenizi istiyorum.