Ana Sayfa | SPOR 19/07/2017 19:19

Fenerbahçe Monaco maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Monaco

Sarı lacivertliler bu akşam İsviçre'deki 4. hazırlık maçında Monaco takımı ile mücadele edecek

Fenerbahçe - Monaco maçı saat bu akşam saat 20.00'da başlayacak olup Smart Spor’dan canlı ekrana gelecek. 

Fenerbahçe'nin rakibi Monaco karşısındaki ilk 11'i: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Neustadter, Şener, Ozan, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie

8 Temmuz    Fenerbahçe 2-3 CS Juventus Bükreş 

12 Temmuz    Fenerbahçe 1-2 Sporting Lizbon 

15 Temmuz    Fenerbahçe 0-1 Marsilya  

17 Temmuz    Fenerbahçe - Athletic Bilbao

19 Temmuz    Fenerbahçe - Monaco    20:00

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