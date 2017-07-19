Fenerbahçe Monaco maçı canlı yayın bilgileri

Sarı lacivertliler bu akşam İsviçre'deki 4. hazırlık maçında Monaco takımı ile mücadele edecek
Fenerbahçe - Monaco maçı saat bu akşam saat 20.00'da başlayacak olup Smart Spor’dan canlı ekrana gelecek.
Fenerbahçe'nin rakibi Monaco karşısındaki ilk 11'i: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Neustadter, Şener, Ozan, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie
8 Temmuz Fenerbahçe 2-3 CS Juventus Bükreş
12 Temmuz Fenerbahçe 1-2 Sporting Lizbon
15 Temmuz Fenerbahçe 0-1 Marsilya
17 Temmuz Fenerbahçe - Athletic Bilbao
19 Temmuz Fenerbahçe - Monaco 20:00