Ana Sayfa | SPOR 19/07/2017 08:49

Sabri Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Sabri Sarıoğlu

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun Göztepe ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi

Bu yıl Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.Göztepe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli futbolcunun, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Futbola Yeni Özkartalspor'da başlayan ve Galatasaray'da profesyonel olan 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de 357 maçta görev yapmıştı.

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