Sarı lacivertli kulübün başkanından Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Tüm kulüp üyelerinin ve sarı-lacivertli taraftarların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan Yıldırım, "Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlar; başta büyük taraftarlarımız olmak üzere Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimize, tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize, idari personelimize ve çalışanlarımıza, başarılarla dolu bir sezon dilerim." açıklamasına yer verdi.