Alman basını özetleri 19 Temmuz 2017

Türkiye'de tutuklanan insan hakları aktivistleri ile ilgili haberler Alman basınında bugün öne çıkan başlıca haberler arasında yer alıyor

Die Welt gazetesi Almanya'nın Türkiye ile ilgili bir strateji geliştirmesi gerektiğini söylüyor:

"İnsan hakları için çalışanlar terörist. Gazetecilik yapanlar terörist. Erdoğan'ın Türkiye'yi cennet gibi bir süper güce çevirecek bilge ve adil bir Osmanlı lideri olduğundan şüphe edenler, tabii ki terörist. Türk adaletinin yaratıcı bir şekilde formüle edilmiş en son suçlamasıysa 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte o örgüt adına suç işlemek'. Bu saçma davranışa sadece binlerce kişinin kaderi bağlı olmasa neredeyse güleceğiz. Öyle görünüyor ki Kafka aslında Osmanlı'ydı. Almanya'nın da AB gibi mantığını kaybeden bir ortakla nasıl baş etmesi gerektiğine dair acil bir stratejiye ihtiyacı var."

Emder Zeitung gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık Batı'nın kendisi hakkında ne düşündüğünü önemsemediğini söylüyor:

"Tekrarlanan keyfiyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'nın onun hakkında ne düşündüğü ya da ne yaptığıyla artık hiç ilgilenmediğini gösteriyor. Adam hukuk devletine zerre kadar önem vermeyen bir diktatöre dönüşüyor. Eleştiren muhalifleri terör zannı altına koymak, gözden düşürmek ve hapse atmak için zaman kaybetmemeleri diktatörlerin özel karakteridir. Sadece eğitimlerini tamamlamamış diktatörler yabancıları düşünür, ama Erdoğan bunu çoktan aştı. Şimdi ölçülü bir tepki vermek Batı, AB ve NATO'ya düşüyor. Erdoğan devletler arası ortaklığın sınırlarını çoktan aştı."

Frankfurter Rundschau gazetesi de Merkel'in Erdoğan'a karşı tepkisinin yetersiz olduğunu belirtiyor:

"Başbakan'ın (Merkel) demokratik bir devlet içinde eleştirel kişilerin keyfi olarak engellenemeyeceğini kamuoyuna söylemesi önemli olabilirdi. Ancak böyle bir arzunun doğru yere ulaşması mümkün görünmüyor. Erdoğan bundan pek etkilenmeyecektir. Ne Türk-Alman vatandaşı Deniz Yücel ne de Berlinli insan hakları aktivisti Peter Steudtner ve on binlerce Türk tutuklu bu yüzden hiçbir şekilde serbest kalmayacak. Kamuoyuna yönelik dile getirilen kızgınlık, Erdoğan gibi devlet rehinecilerinde işe yaramaz. Ona daha acı verici bir yerden baskı yapmak gerekiyor. Aksine Türk ekonomisinin Avrupa'ya daha fazla ihtiyacı var. Erdoğan'ı bu konuda ikna etmek ve bu şekilde tutukluların salıverilmesini ummak, tek başına öfkeden daha yararlı olacaktır."

Hessische-Niedersächsische Allgemeine gazetesi de Erdoğan'a karşı Batı'nın net bir duruş sergilemesinin önemine dikkat çekiyor:

"Erdoğan ve çevresi darbe girişiminin anma törenlerinde artık onlar için geriye dönüş olmadığının sinyalini verdi. Demokrasiye, hukuk devletine, insan haklarına geri dönüş yok. Gelişmekte olan ülkenin ekonomik olarak zarar görmesi, siyasi olarak izole olması ve sosyal olarak bölünmesi onların umurunda değil. Lider devletleri için en ideali herşeyi ertelemektir. Bu açıdan bakınca dün tutuklanan insan hakları savunucuları için durum kötü görünüyor. Adil bir yargılama bekleyemezler. Batı'nın net bir duruş sergilemesi bekleniyor. Bu bir skandal, trajedi."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe