Ana Sayfa | SPOR 18/07/2017 19:28

Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki rakibi İstanbul'a geldi

Östersunds

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 20 Temmuz Perşembe günü sahasında ağırlayacağı Östersunds ekibi, İstanbul'a ayak bastı

Atatürk Havalimanı'na gelen İsveç temsilcisi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele gidiş yaptı.Östersunds, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Graham Potter basın toplantısı düzenleyecek.Galatasaray ile Östersunds arasındaki karşılaşma 20 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Athletic Bilbao fenerbahçe

Athletic Bilbao 0-0 Fenerbahçe maç sonucu

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi dün akşam İspanya'nın Athletic Bilbao ekibiyle hazırlık maçında mücadele etti

Olympique Lyon beşiktaş maçı

UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile Olympique Lyon takımları arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilen ceza için yapılan itiraz kabul edilmedi

fenerbahçe Athletic Bilbao

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao karşısındaki ilk 11'i

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao takımları bu akşam karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin rakibi karşısındaki ilk 11'i belli oldu