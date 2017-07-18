Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki rakibi İstanbul'a geldi

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 20 Temmuz Perşembe günü sahasında ağırlayacağı Östersunds ekibi, İstanbul'a ayak bastı
Atatürk Havalimanı'na gelen İsveç temsilcisi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele gidiş yaptı.Östersunds, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Graham Potter basın toplantısı düzenleyecek.Galatasaray ile Östersunds arasındaki karşılaşma 20 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.