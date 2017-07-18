Athletic Bilbao 0-0 Fenerbahçe maç sonucu

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi dün akşam İspanya'nın Athletic Bilbao ekibiyle hazırlık maçında mücadele etti
MAÇTAN NOTLAR
16. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında Muniain, Kjaer ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Aduriz'in kullandığı penaltıda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
37. dakikada Şener Özbayraklı'nın ortasında ceza sahasında De Souza'nın yaptığı vuruşta, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
62. dakikada gelişen Athletic Bilbao atağında, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sola'nın vuruşunda top üstten auta gitti.
87. dakikadaki Fenerbahçe atağında Valbuena'nın ceza sahası dışından yerden çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 0-0'lık skorla berabere tamamlandı..
Fenerbahçe, Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamındaki son hazırlık maçını, 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa'nın Monaco takımıyla oynayacak.