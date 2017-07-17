UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile Olympique Lyon takımları arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilen ceza için yapılan itiraz kabul edilmedi

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "13 Temmuz'da toplanan UEFA Tahkim Kurulu, 13 Nisan'da Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen 2 yıl ertelemeli bir yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin avro para cezasına yapılan itirazı reddetti." ifadelerine yer verildi.