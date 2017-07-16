Ana Sayfa | SPOR 16/07/2017 11:36

Trabzonspor Kulübü Başkanından Burak Yılmaz açıklaması

Burak Yılmaz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, eski futbolcuları Burak Yılmaz'ı yeniden renklerine bağlamak istediklerini belirterek Çin'in Beijing Guoan takımı ile görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı

Başkan Muharrem Usta, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen eski futbolcuları Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardıklarını, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Biz Burak ile aslında belirli bir süre önce acaba olabilir mi, böyle bir ihtimal var mı diye görüşmeler yapmaya başlamıştık. Oynadığı kulüple de görüşmeler yapıyorduk. Şimdilik söyleyeceğim net şey şu, Çin kulübü ile anlaşabilirsek Burak bizde olacak. Yani biz Burak ile 3 aşağı 5 yukarı anlaştık. Kulüple de görüşüyoruz. Onlardan da haber bekliyoruz. Bütün amacımız en kısa sürede kulübüyle anlaşmak. Diğer konular aramızda halledebileceğimiz konular." açıklamasında bulundu.

 

 

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