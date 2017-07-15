Futbolcu Bekir İrtegün havalimanında gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir kulübünün sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün gözaltına alındı

Bir süre önce Medipol Başakşehir’in sözleşmesini feshettiği defans oyuncusu Bekir İrtegün, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.Yurt dışına çıkmak için havalimanına giden İrtegün'ün pasaportunda ‘tahdit’ olduğu öğrenildi. Uluslararası yolculuklara engel olan ‘tahdit’ kaydının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında uygulandığı iddia edildi.Bir süre sorgulanan İrtegün ardından serbest bırakıldı.