Sneijder'dan Igor Tudor ile ilgili ilk açıklama

Uzun süre formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığı için duyduğu ifadeyi dile getirdi

Wesley Sneijder, "Üzgünüm, böyle ayrılmak hoş değildi. Bu tür ayrılıklar her zaman olabilir. Henüz bir kulüple anlaşmadım, kaliteme güveniyorum. Buradaki sayfa kapandı. Igor Tudor bir seçim yaptı, benimle çalışmak istemedi. Buna saygı duyuyorum. Bazı teknik direktörler sizinle çalışmak istemezse o iş biter. Bu, hocanın tercihiydi. Bu işin bir parçası.

İlk günden itibaren bana büyük destek verdiler. Çok güzel anlar yaşadım, taraftarlara teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Taraftarlar dünyanın en iyisi, onlarla gurur duyuyorum. Bazı sorunlar yaşadık ama güzel şekilde gidiyorum. Arkadaşlarımı geride bıraktığım için üzgünüm." açıklamasını yaptı.