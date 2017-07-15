Ana Sayfa | SPOR 15/07/2017 11:56

Sneijder'dan Igor Tudor ile ilgili ilk açıklama

sneijder

Uzun süre formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığı için duyduğu ifadeyi dile getirdi

Wesley Sneijder, "Üzgünüm, böyle ayrılmak hoş değildi. Bu tür ayrılıklar her zaman olabilir. Henüz bir kulüple anlaşmadım, kaliteme güveniyorum. Buradaki sayfa kapandı. Igor Tudor bir seçim yaptı, benimle çalışmak istemedi. Buna saygı duyuyorum. Bazı teknik direktörler sizinle çalışmak istemezse o iş biter. Bu, hocanın tercihiydi. Bu işin bir parçası.

İlk günden itibaren bana büyük destek verdiler. Çok güzel anlar yaşadım, taraftarlara teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Taraftarlar dünyanın en iyisi, onlarla gurur duyuyorum. Bazı sorunlar yaşadık ama güzel şekilde gidiyorum. Arkadaşlarımı geride bıraktığım için üzgünüm." açıklamasını yaptı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Arda Turan

Milli futbolcu Arda Turan 15 Temmuz şehitlerini andı

Milli futbolcu Arda Turan, FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı

beşiktaş fenerbahçe galatasaray

Üç büyüklerin 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle üç büyükler mesaj yayınladı

Burak Yılmaz

Burak Yılmaz yuvaya geri dönüyor

Galatasaray'dan Çin'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın eski takımı Trabzonspor ile yeniden anlaştığı öğrenildi