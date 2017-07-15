Ana Sayfa | SPOR 15/07/2017 11:53

Burak Yılmaz yuvaya geri dönüyor

Burak Yılmaz

Galatasaray'dan Çin'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın eski takımı Trabzonspor ile yeniden anlaştığı öğrenildi

Burak Yılmaz ile Trabzonspor'un prensipte anlaştığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcunun kısa zaman içinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Çin'in Beijing Guoan takımında top koşturan yıldız santrfor, burada senelik 8 milyon Euro kazanıyordu. Çin'deki maçta rakibine tokat attığı için 5 maç men cezalı alan Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor.

2010-12 sezonları arasında bordo-mavili formayı giyen Burak Yılmaz, burada çıktığı 75 maçta 55 gol atarak dikkat çekti. Milli futbolcunun Galatasaray'a transferi sonrasında Trabzonspor camiası ona karşı tepkiliydi. Yıldız oyuncunun dönüşü sonrasında taraftarın tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.

Kaynak: Hürriyet

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