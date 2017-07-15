Wesley Sneijder kararı taraftarın büyük tepkisini çekti

Galatasaray'da Wesley Sneijder ile yolların ayrılması taraftarın hoşuna gitmedi. Sarı kırmızılı taraftarlar yönetime tepki için Florya'da toplandı

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde buluştular.Yaklaşık 200 kadar Sarı-kırmızılı taraftar, "Sneijder'i satanı biz de satarız" ve "Dursun Özbek istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Bu arada güvenlik güçlerinin de Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.