Ana Sayfa | SPOR 14/07/2017 07:27

17 yaşındaki milli sporcu Türkiye'ye gurur yaşattı

Mizgin Ay

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kızlar 100 metrede altın madalya kazanan Mizgin Ay Türkiye'ye gurur yaşattı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metrede final koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, 11.62'lik derecesiyle birinci sırayı alarak, altın madalya elde etti.

Mizgin Ay, "Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok şaşkınım, çok mutluyum, inanamıyorum. Antrenörümün Kenya'ya gelememesinden dolayı endişe ediyordum ama buradaki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Altın madalya aldığım için gururluyum." açıklamasında bulundu.

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