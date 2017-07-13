Ana Sayfa | SPOR 13/07/2017 21:27

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor

besiktas

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş Kulübü yeni sezon için hazırlıklara aralıksız devam ediyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen kondisyon ağırlıklı  antrenmanda, Oğuzhan Özyakup salonda çalışırken, Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan  sahada bireysel idman yaptı. Antrenmana izinli olan Anderson Talisca, Ricardo  Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra Almanya'da ameliyat edilen Gökhan Töre katılmadı.Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve pas  çalışmalarıyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar  alanda minyatür kale maç yaptı. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları yarın da devam edecek.

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