Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş Kulübü yeni sezon için hazırlıklara aralıksız devam ediyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen kondisyon ağırlıklı antrenmanda, Oğuzhan Özyakup salonda çalışırken, Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan sahada bireysel idman yaptı. Antrenmana izinli olan Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra Almanya'da ameliyat edilen Gökhan Töre katılmadı.Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda minyatür kale maç yaptı. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları yarın da devam edecek.