Ana Sayfa | SPOR 13/07/2017 12:56

Beşiktaş'ın yeni formalarına yoğun ilgi

beşiktaş forması

Geçen sezon şampiyonu Beşiktaş'ın yeni sezon için hazırladığı formalar taraftarın büyük beğenisini topladı

Spor Toto Süper  Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nın dün satışa sunulan yeni formalarına taraftarların ilgisi yüksek oldu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu için yeni tasarlanan formaların satışına dün başlandığı hatırlatılarak, "Geçen yıla nazaran ilk gün 7 kat daha fazla forma satışı gerçekleştirildi." denildi.Kulüp, yeni sezon formalarına gösterilen ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.

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