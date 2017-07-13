Volkan Şen Galatasaray'a mı transfer oluyor, işte cevabı

Bir yandan Beşiktaş'ın da gözlem altında tuttuğu Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'i Galatasaray da istiyor

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açıklama yapan milli futbolcu Volkan Şen, "Eşim Yunanistan'da. Onun yanına gidiyorum'' derken transfer süreci ile ilgili "Beklemedeyim. Bireysel olarak idmanlara başladım. Yeni sezona çok daha hırslı hazırlanıyorum. Volkan Şen'in kim olduğunu tekrar herkese hatırlatacağım'' dedi.

Galatasaray'a transfer olup olmayacağını sorduğumuz Volkan, açık sözlülükle "İnşallah gelirim'' cevabını verdi. İki sene önce Bursaspor formasıyla Aslantepe'de oynadığı maçı hala unutamadığını dile getiren Volkan, "O gün çok iyi oynamıştım, 1-0 geriden 2- 1 öne geçmiştik ama kırmızı kart gördükten sonra maç 2-2 bitmişti'' ifadesini kullandı.

Kaynak: Sabah