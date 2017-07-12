Ana Sayfa | SPOR 12/07/2017 23:37

Fenerbahçe 1-2 Sporting Lizbon maç özeti ve golleri izle

Fenerbahçe - Sporting Lizbon

Yeni sezona hazırlık maçında rakibi Sporting Lizbon ile mücadele eden Fenerbahçe rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu

Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi ikinci hazırlık karşılaşmasında Sporting Lizbon takımı ile bu akşam mücadele etti. Fenerbahçe zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Sporting Lizbon dakika 32'de Bas Dost'un golü ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole dakika 40'da yeni transferi Dirar'ın attığı golle karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi. Sporting Lizbon dakika 75'de Seydou Doumbia'nın golü ile skoru 2-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

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