Ana Sayfa | SPOR 12/07/2017 19:41

Ganalı futbolcu ailesini katletti

Nyantakyi

21 yaşındaki Ganalı futbolcu Solomon Nyantakyi annesini ve kardeşini öldürdü

Son olarak İtalya Serie D Ligi’nde Imolese forması giyen Ganalı futbolcu 43 yaşındaki annesi ve 11 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Futbolcunun geçtiğimiz sezonlarda Milan’ın kapısından döndüğü ve sonrasında kariyeri düşüşe geçtiği öğenildi.Milano’daki tren garında yakalanan Solomon Nyantakyi hakkında açıklama yapan Parma’nın teknik direktör Cristiano Lucarelli, 21 yaşındaki oyuncunun son yıllarda ağır depresyon geçirdiğini, takıma çağırdığını ancak ailesini özlediği için gelmediğini açıkladı.

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