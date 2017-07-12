Beşiktaşlı futbolcu Talisca'dan taraftarları sevindiren mesaj

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan futbolcu Talisca yarın İstanbul'a dönerek takımın arasına katılacak

Beşiktaş'ın kampına henüz katılmayan Talisca, Instagram hesabından siyah-beyazlı formalı fotoğrafını paylaşarak, şu notu düştü:

"Her şey yolunda ve perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum. Döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak her şey iyi sonuçlandı. Bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti. Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiç bir şüphem yok. Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum. Yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."