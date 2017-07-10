Volkan Şen'e Beşiktaş şoku

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ancak siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Şenol Güneş'in Şen'i takıma kabul etmediği öğrenildi

Sarı lacivertli kulüple olan kontratı karşılıklı olarak fesh edilen futbolcu Volkan Şen’in, bu sezon tam üçüncü kez menaceri aracılığıyla Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Bursaspor’dan eski hocası Şenol Güneş’le birlikte çalışmak istediğini yönetime ilettiği ancak bir kez daha reddedildiği bildirildi. Başkan Fikret Orman’ın, daha önceden de gündeme gelip son anda Fenerbahçe’yi seçmesi sebebiyle Volkan’ı Kara Kartal’da görmek istemediği belirtildi.