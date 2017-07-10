Ana Sayfa | SPOR 10/07/2017 08:51

Gökhan Töre 3 ay sahalardan uzak kalacak

Gökhan Töre

Beşiktaş'ın başarılı oyuncularından Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı meydana geldi. Töre en az 3 ay sahalardan uzak kalacak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan'ın ortopedik muayeneden geçtiği ve MR'ının çekildiği belirtilerek, "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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