Lens'ten Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı açıklamalar

Lens, Fenerbahçe'den kendisine bir teklif gelmediğini ancak gelseydi yeniden sarı lacivert formayı giymek istediğini açıkladı

Sunderland’in sezon öncesi hazırlık kampına katılan Jeremain Lens: “Somut bir şey olana kadar Sunderland’in oyuncusuyum. Burada 2 yıl daha kontratım var. Çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ancak başka bir takıma gitmek istiyorum. Fenerbahçe somut bir teklif yapsaydı yeniden orada oynardım. Teklif gelmemesinin nedenini bilmiyorum. Resmi bir teklif yok.”

FENERBAHÇE'DEN CEVAP VERECEĞİM BİR TEKLİF GELMEDİ

“Her şeyin netleşmesini istiyorum. Gözüken o ki, Fenerbahçe’nin beni alması için birilerini satması gerekiyor. Medyada Fenerbahçe’nin beni istediğini okuyorum, fakat cevap verebileceğim bir teklif gelmedi. Fenerbahçe’ye geri dönmek isterim ancak harekete geçmezlerse diğer kulüplerle de ciddi bir şekilde görüşebilirim. Hollanda Ligi’ne dönmeyi şu an için düşünmüyorum.”