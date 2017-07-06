Talisca'nın kalbi Manchester United'a kaydı

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Talisca'nın Manchester United'da forma giymek istediği ortaya çıktı

Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklama yaptı.Talisca, “Bana olan ilgilerini reddedemem; ama bu konu hakkında Benfica ve menajerim söz sahibi. Her oyuncu Jose Mourinho gibi biri ile çalışmayı ister. Mourinho beni istiyor; uzun zamandır istiyor ve ben de onun yaptıklarını çok beğeniyorum” şeklinde konuştu.

Manchester United’a transfer olup olmayacağı konusunda net konuşmaktan kaçınan 22 yaşındaki futbolcu, “İyi bir sezon geçirdim, ileride neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.