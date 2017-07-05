Beşiktaş Pepe'yi renklerine kattı

Beşiktaş Kulübü atılan imza ile Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'yı (Pepe) renklerine kattı

Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende Pepe kendisini 2 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Fikret Orman, "Bizim için çok mutlu bir gün. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Taraftarlarımızın çok sevdiği ve istediği bir oyuncuydu. Açıkçası bize baskı yaptılar. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Çok uzun zamandır uğraştığımız, beğendiğimiz, önemli kariyeri ve kişiliği olan bir oyuncuyu aldık. Winner (kazanan) bir oyuncuyu takıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için kadromuza dahil ettik. Transferde yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun büyük emeği oldu. Onları tebrik ediyorum, ellerine sağlık. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut da burada onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Pepe'ye 'Hoş geldin' diyen Fikret Orman, "Burada mutlu günler yaşayacağımıza emin olabilirsin. Beşiktaş güzel ve asil bir kulüp. Hep beraber güzel günler geçireceğiz. Değerli eşine de sana da şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyorum. Umarım bu günleri görmek nasip olur." şeklinde konuştu

PEPE'DEN TRANSFER SONRASI İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş yönetiminin transferi için çok uğraştığını söyleyen Pepe ise "Büyük bir mutluluk içindeyim. Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum. Bütün yönetim transfer için çok uğraştı, hepsine teşekkür ederim. Dün kontratı imzaladık. Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum." diye konuştu.Portekizli savunma oyuncusu transferde taraftarın da ilgisinin önemli payı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Transferde taraftarın da payı büyüktü. Bana ve aileme gösterdikleri ilgi karar vermemi kolaylaştırdı. Ben de bir an önce formayı giyip onların sevgisini, ilgisini cevaplamak istiyorum. Formayı giymek için heyecanlanıyorum."