Ana Sayfa | SPOR 05/07/2017 09:19

Beşiktaş'la anlaşmaya varan Pepe İstanbul'da coşkuyla karşılandı

Pepe

2016-2017 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Kulübü'nün transferinde anlaştığı Pepe İstanbul'da taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı

Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İspanya'nın Real Madrid takımında uzun yıllar futbol oynayan ve bonservisi elinde olan deneyimli stoperle Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştı.

Özel bir uçakla sabaha karşı Atatürk Havalimanı'na gelen yıldız futbolcuyu siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratıyla karşılaşan Pepe, herhangi bir açıklama yapmadan polisin güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

 

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