Ana Sayfa | SPOR 04/07/2017 20:52

Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi İstanbul'a geldi

Carlos Kameni

Sarı lacivertli kulübün transferi için Malaga ile prensipte anlaştığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İstanbul'a geldi

Malaga'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.Kameni, emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dışarıya çıktı ve kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa'nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya'nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu.

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