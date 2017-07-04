Ana Sayfa | SPOR 04/07/2017 20:46

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına sis engeli

fenerbahçe

Topuk Yaylasında yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yapan Fenerbahçeli futbolcular sis altında yaşadı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampı, yoğun sis altında yapılan antrenmanla devam etti. A Milli Takım kampına gittiği için takıma geç dahil olan milli futbolcular Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da akşam antrenmanına katıldı.

Robin van Persie, özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Yoğun sis ve yağmur yağışı nedeniyle futbolcular birbirlerini görmekte zorlanırken, kulüp çalışanları, zemindeki suyu paspaslarla saha kenarına attı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nabil Dirar ve kaleci Kameni, işlemleri yetiştikten sonra kampa katılacak. Fenerbahçe, yarın sabah 10.00 ve akşam 18.00’de yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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