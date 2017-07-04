Ana Sayfa | SPOR 04/07/2017 20:42

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na yönelik övgü dolu sözler

Fatih Terim

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'a transfer olmasını değerlendirdi

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç veren Terim, 2001 yılında çalıştırdığı eski takımı Milan'ın, Hakan Çalhanoğlu transferini değerlendirdi.

"Terim'den onay. Milan, güven bana. Çalhanoğlu ile eski büyük günlerine döneceksin" başlığıyla verilen röportajda deneyimli teknik adam, Çalhanoğlu'nun genç ama bir o kadar da olgun olduğunu belirtti.

Çalhanoğlu'nu "Sakin, gerçek bir savaşçı ve büyük profesyonel" olarak tanımlayan Terim, "Maçlarda ve antrenmanlarda her şeyini vermeye odaklananlardan biri. Özel hayatında da güvenilir ve disiplinli biri olduğunu söyleyebilirim." yorumunda bulundu.

"Milan'ı eski büyük günlerine taşıyabilir"

Milli futbolcu için "Hangi taktikte hangi görev verilirse ona uyum sağlayıp takım arkadaşlarına elinden gelenin en iyisini veren bir oyuncu." diyen Terim, "Sahip olduğu değerlerin yanında emek veren bir oyuncu. Bizim için de bir şans onun gibi bir oyuncuyu çalıştırmak." ifadesini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'a, Montella'nın taktiklerine ve İtalyan futboluna kolaylıkla uyum sağlayacağını vurgulayan Fatih Terim, "Milan her şekilde büyük bir kulüp. Kırmızı-siyahlılar onunla daha da iyi olacak. O, takımına çok şey verecek özellikle de hücumda. Büyük bir oyuncu ve iyi bir transfer olduğunu gösterecek. Hakan, Milan'ı eski büyük günlerine taşıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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