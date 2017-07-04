Ana Sayfa | SPOR 04/07/2017 12:23

Medipol Başakşehir'den dev transfer çalımı

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, uzun süredir transfer etmek istediği 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy'yi İstanbul'a getirtti

Atatürk Havalimanı'na gelen oyuncuyu, turuncu-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.Yapılacak görüşmenin ardından Clichy transferinin neticelendirilmesi bekleniyor.

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada bir sol bek transferi yapmak istediklerini söylemişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Clichy'nin, kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğunu belirtmişti.Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi şimdiye dek Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

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