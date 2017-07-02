Ana Sayfa | SPOR 02/07/2017 12:29

Wimbledon'da Türkiye'yi kadınlarda temsil eden 3 tenisçi elendi

Wimbledon tenis

Başak Eraydın ve Çağla Büyükakçay'ın ardından İpek Soylu'nun da elenmesiyle Wimbledon'da Türkiye'yi tek kadınlarda temsil eden 3 tenisçi de ana tabloya kalamamış oldu.

AVRUPA SPOR-LONDRA-Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçi İpek Soylu, tek kadınlarda Rus rakibi Anna Blinkova'ya 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek kadınlar elemelerindeki ikinci tur mücadelesinde, dünya 176 numarası İpek Soylu ile klasmanda 115. sırada bulunan Blinkova karşılaştı.Milli tenisçi, bir saat 20 dakika süren karşılaşmada rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetti. Başak Eraydın ve Çağla Büyükakçay'ın ardından İpek Soylu'nun da elenmesiyle Wimbledon'da Türkiye'yi tek kadınlarda temsil eden 3 tenisçi de ana tabloya kalamamış oldu.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı teknik direktör Aykut Kocaman ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.


Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu

Volkan Demirel ile yola devam eden ancak kaleci transferi için de hız kesmeyen sarı lacivertliler, eldivenleri teslim edeceği ismi belirledi.

Milli yüzücümüz Ümit Can Güreş Avrupa Şampiyonu oldu

Milli yüzücümüz Ümit Can Güreş Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ümit Can Güreş, erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazandı