Ana Sayfa | SPOR 28/06/2017 11:07

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan Rusya'ya izin

wada

Dopingle mücadele sıkı çalışmalar başladı. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının uluslararası uzmanlar gözetiminde çalışmalarına başlayabileceğini açıkladı.Dünya Dopingle Mücadele işi sıkı tutuyor

Dünya Dopingle Mücadele işi sıkı tutuyor. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) uluslararası uzmanlar gözetiminde çalışmalarına başlayabileceğini açıkladı.WADA'dan yapılan açıklamaya göre, 2015'in kasım ayında faaliyetleri durdurulan RUSADA, yetiştirdiği doping kontrol görevlileriyle, WADA tarafından atanan uluslararası uzmanlar nezaretinde çalışmalarına başlayabilecek.WADA tarafından sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen, Richard McLaren başkanlığındaki bağımsız komisyonun, "Rusya'nın devlet desteğiyle dopingi desteklediği" sonucuna vardığı ilk raporunun açıklanması sonrası Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun (ARAF) üyeliğini askıya almış ve Rus atletleri geçici olarak uluslararası müsabakalardan men etmişti. Cezanın 2016'nın haziran ayında uzatılmasının ardından Rus atletler 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışamamıştı.WADA devamında Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın akreditasyonunu askıya almış ve RUSADA'nın faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olmayacağını açıklamıştı.Rusya'da dopingle mücadele konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda ise 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.Dünya Dopingle Mücadele Ajansı aktif çalışıyor

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