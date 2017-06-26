Ana Sayfa | SPOR 26/06/2017 18:38

Pekin Guoan oyuncusu Burak Yılmaz kırmızıya büründü

burak yilmaz

Çin Pekin Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Çin Süper Ligi'nde oynadıkları Jiangsu Suning maçının bitiş düdüğünün ardından çıkan kavga sonrası kırmızı kart gördü. Yılmaz'ın kart gördüğü anlar

Avrupa Spor-Çin Süper Ligi'nin 14. haftasına 7. sırada giren Pekin Guoan, sondan 2. sırada yer alan Jiangsu Suning'i konuk etti.Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yanı sıra Jonathan Soriano ve Renato Augusto'nun da oynadığı ev sahibi ekip ile kadrosunda Alex Teixeira, Ramires gibi önemli isimleri barındıran Jiangsu Suning arasındaki maç, 0-0 sona erdi.Karşılaşma bittikten sonra iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Kargaşa sırasında rakip takımdan Li Ang'a tokat atan Burak, kırmızı, Jiangsu Suningli futbolcu ise sarı kart gördü.Burak Yılmaz kırmızıya büründü

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
fenerbahce

Aykut Kocaman'ın takımı şekilleniyor yeni transfer Valbuena'dan mesaj var

Aykut Kocaman'ın takımı şekilleniyor. Fenerbahçe'nin, Fransa ekibi Olympique Lyon'dan kadrosuna kattığı Valbuena, paylaştığı duygusal mesajla eski takımına veda etti. İşte o anlar

Bülent Uygun

Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Bülent Uygun, Osmanlıspor ile anlaşma sağladı

cristiano ronaldo

Efsane Figo'dan dünya devi Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklaması

Dünyaca ünlü Portekizli eski futbolcu Figo'ya vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. Figo'dan şok açıklama. Real Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülen vatandaşı Ronaldo'nun vazgeçilmez olmadığını söyledi. İşte o şok açıklamalar