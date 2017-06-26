Ana Sayfa | SPOR 26/06/2017 18:31

Aykut Kocaman'ın takımı şekilleniyor yeni transfer Valbuena'dan mesaj var

fenerbahce

Aykut Kocaman'ın takımı şekilleniyor. Fenerbahçe'nin, Fransa ekibi Olympique Lyon'dan kadrosuna kattığı Valbuena, paylaştığı duygusal mesajla eski takımına veda etti. İşte o anlar

Fenerbahçe'nin, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) Olympique Lyon takımından kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena, duygusal bir veda mesajı paylaştı.Fransız futbolcu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Olympique Lyon'da ilk sezonun kolay geçmediğini ama çok çalışarak hayatının en güzel maceralarından birisini yaşadığını belirtti."İnanılmaz atmosferi asla unutmayacağım"Görevini yapmanın memnuniyeti ve muhteşem anılarla Fransız ekibine veda ettiğini aktaran Valbuena, "2 sene boyunca bu harika şehirde ve statta unutulmaz anlar yaşadım. Stattaki inanılmaz atmosferi asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.Olympique Lyon'daki takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden 32 yaşındaki futbolcu, "Özellikle bana her zaman inanan başkan Jean-Michel Aulas'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı."Türkiye'de de her zaman beni destekleyeceğinizi umuyorumFenerbahçe ile kariyerinde yeni bir sayfa açmak için istekli ve mutlu olduğunu vurgulayan Valbuena,"Bir futbol ülkesi olan Türkiye'de de her zaman beni destekleyeceğinizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu. Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Valbuena, geride kalan sezon Olympique Lyon formasıyla lig ve Avrupa'da 9 gol attı.Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Mathieu Valbuena.

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