Ana Sayfa | SPOR 21/06/2017 09:08

Galatasaray Maicon transferini bitirdi

Maicon

Spor Toto Süper Lig'de bu yıl başarılı bir performans sergilemek isteyen Galatasaray'ın Sao Paulo'da forma giyen Maicon ve kulübü ile 5 yıllığına anlaştığı öğrenildi

Galatasaray Kulübü bu transfer için Brezilya ekibine 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Başarılı savunmacı ise Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon euro kazanacak.Sarı kırmızılı kulüp, 3.5 milyon euro peşin, kalan 3.5 milyon euro'yu ise önümüzdeki yılın Ağustos ayına kadar 2 taksit halinde ödeyecek.

Maicon'un Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giymesi durumunda 250 bin euro, Avrupa Ligi gruplarında oynaması halinde 250 bin euro Sao Paulo kulübüne bonus ödenecek. Ayrıca Maicon sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin euro, 50 maç oynarsa 250 bin euro ekstra ücret ödenecek.

Maicon konusunda resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması ve Brezilyalı stoperin İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza törenine katılması bekleniyor. 

Kaynak: NTV Spor

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