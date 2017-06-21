Ana Sayfa | SPOR 21/06/2017 08:38

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampı programı belli oldu

fenerbahçe

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre 27 Haziran'da futbolcular, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek

Sarı lacivertli futbolcular, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Bir hafta boyunca burada kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımı ile oynayacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.

Sezon başlamadan 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süreçte 4 hazırlık maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampında sırasıyla Portekiz'in Sporting Lizbon, Fransa'nın Olympique Marsilya, İspanya'nın Athletic Bilbao ve Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak.Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.

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