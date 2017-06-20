Ana Sayfa | SPOR 20/06/2017 11:01

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı

Galatasaray

Geçtiğimiz sezonu pek parlak geçiremeyen Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen futbolculardan Ryan Donk, Tarık Çamdal, Endoğan Adili, Volkan Pala, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan da çalışmaya katıldı.Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in de izlediği antrenmanda, altyapı oyuncularından Ahmet Batuhan Şen, Kerem Çalışkan, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül ve Melih Gökçimen takımla beraber çalışırken hafif sakatlıkları bulunan Ozan Kabak, Atalay Babacan ve Yunus Akgün idmanda yer almadı.

Bu arada, sezon sonunda milli takım kamplarına giden oyuncular, 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma dahil olacak.Galatasaray, 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kampı için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek.

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