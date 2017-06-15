Ana Sayfa | SPOR 15/06/2017 14:04

Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor mu işte menajerinin o açıklaması

Ahmet Bulut

Yıldız futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Turan'ın Barcelona'dan ayrılacağına dair çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Turan'ın Barcelona'dan ayrılacağına dair açıklama yaptı. Ahmet Bulut, şu ana kadar kulüpten kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "Şimdilik planımız, Arda'nın gelecek sezon da Barcelona'da devam etmesi. Şu ana kadar hiçbir kulüple konuşmadım. Ama eğer Barça'dan bize 'Arda'yı kadroda düşünmüyoruz' denilirse o zaman tabii farklı olur." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Barcelona ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Bulut, "Onun için kolay bir sezon olmadığı doğru. Sakatlıklar yaşadı ve sezonun ikinci yarısında yeterince iyi oynayamadı. Ama Arda memnun. Ve elbette yeni teknik direktör Ernesto Valverde onun da hoşuna gidiyor." şeklinde konuştu.

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