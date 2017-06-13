Ana Sayfa | SPOR 13/06/2017 19:02

Cristiano Ronaldo hakkında şok eden suçlama

Ronaldo

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo İspanyol savcılar tarafından vergi kaçakçılığıyla suçlandı

Savcılık, Ronaldo aleyhine dava açıldığını duyurdu.Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri bir tür "iş modelini" kullanarak, bilerek saklamakla suçlanıyor.Aralık ayında sızan belgeler ise Ronaldo'nun gelirini off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırdığını gösteriyordu.Ronaldo daha önce, saklayacak hiçbir şeyi olmadığı için vergi soruşturmalarının kendisini kaygılandırmadığını söylemişti.Ronaldo, Portekizli bir gazetecinin bu soruşturmayla ilgili yönelttiği soruya "Quien no debe no teme- Saklayacak bir şeyi olmayanın korkacak bir şeyi de olmaz" yanıtını vermişti.

Forbes'a göre dünyanın en çok kazanan sporcusu

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine göre, Ronaldo son iki yıldır dünyanın en çok kazanan sporcusu olma unvanını elinde tutuyor.Ronaldo geçen yıl kulübünden aldığı ücret, primler ve reklamlardan toplam 93 milyon dolar kazanmıştı.

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