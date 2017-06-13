Ana Sayfa | SPOR 13/06/2017 09:29

Barcelona ve Manchester United efsaneleri kansere karşı mücadele edecek

Barcelona ve Manchester United

Bir yardım organizasyonu nedeniyle Barcelona ve Manchester United takımlarında forma giymiş futbolcular karşı karşıya gelecek

İspanyol Kulübünden yapılan açıklamada, Barcelona ve Manchester United'ın eski futbolcularının, Sant Joan de Deu Hastanesi'ndeki Barcelona Pediyatrik Kanser Merkezi için 30 Haziran'da Camp Nou'da sahaya çıkacağı bildirildi.

Teknik direktörlüğünü Jose Mari Bakero'nun yapacağı Barcelona efsaneleri kadrosunda eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu ve bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Simao Sabrosa'nın yanı sıra Ronaldinho, Edgar Davids, Angoy, Guzman, Juan Carlos, Nadal, Belletti, Andersson, Dehu, Edmilson, Goikoetxea, Mendieta, Giuly ve Julio Salinas yer alacak.

Manchester United kadrosunda ise Blomqvist, Fortune, Poborsky, Berbatov, Ji Sung Park, Silvestre ve Dwight Yorke, şimdiye kadar netleşen isimler oldu.

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