Arda Turan'dan Fatih Terim'e jet yanıt

Arda Turan dün akşam NTV Spor canlı yayınına bağlanarak Fatih Terim'in kendisine yönelik açıklamaları hakkında konuştu

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Ben bıraktım. Bunu söyleyeyim. Neden hala arkamdan konuşuluyor? Hayatım boyunca Bilal Meşe'yi uçağın orada ilk defa gördüm. Hoca bunu 3 ay içinde tutup konuştu. Her şeyi hocamın yüzüne söyledim ama hoca, benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi."Neden eşofmanla açıklama yaptım. Bazı arkadaşlarım benimle beraber bırakacağımı söyledi. Bazıları 'Biz de geleceğiz' dedi.Hocanın yanına çıkıp da helallik almak istedim. Hoca bana söylemek yerine, basın toplantısında söyledi. 'Sen bu metinleri oku, halledebiliriz' dedi. Ben de 'Ben artık takıma zarar veriyorum, bırakayım' dedim.Ben bir olay varsa hepsini söylüyorum. Ben bıraktım ve herkese teşekkür ediyorum. Bıraktım arkadaşlar. Benim orada olmam bana zarar veriyor. Bana aylar boyunca primci dediler. Biri de değil demedi."