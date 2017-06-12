Fatih Terim Arda Turan hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim, Kosova maçının ardından yaptığı açıklamada Arda Turan'ın son yaşadıklarına da değindi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının başka sebebi olacağına değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onun için bundan şikayet ettiklerini de bana söylediler. Ben de kendilerine 'evladım, hepimizi tuzağa düşürdüler' dedim. Biz de hata yapıyoruz. Biz de ekibimizde yanlış uygulamalar yapmış olabiliriz. Her şeyi doğru yaptım demiyorum. Muhakkak benim de yanlış gelecek davranışlarım olabilir. Ne oldu da karşılaştığın insanlarla birşey olmazken birdenbire burada bir şey oldu. Yoksa evladımız yerine koyduğumuz bu sporcuların hayatı boyunca iyi olmasından başka ne düşünebiliriz ki. Olay, Bilal Meşe olayı değildir. Olay, gazetecilerin uçağa alınma meselesi de değildir. Gazetecileri uçağa ben aldım."

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Arda Turan'ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasını, uçakta öğrenmesi durumunda ne yapacağının" sorulması üzerine, "Aynı uçakla geri gönderirdim." dedi.

Arda Turan'ın "kırmızı kartlık" hareket yaptığını dile getiren Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Böyle bir şey olmuştur. Bunun karşılığı buradan ayrılmak. Bu yapılanın karşılığı kırmızı kart. Kırmızı kartı yedikten sonra sahada kalamazsın ama 'önümüzdeki günleri kurtarabiliriz' dedim. Arkadaşlarıyla beraber mantıklı bularak bir yazı hazırlandı. 'Bilal Meşe ile sonradan bir araya getiririz, karşılıklı gönüller alınır' dedik. O arada başkan arandığına göre herhalde bir şeyler söylendi. 'Tamam' denildi. Arkadaşları da ona güç vermek için, onun yanında olduğunu ifade vermek için izin istediler. Ben de 'tamam girin' dedim. O da son anda vazgeçmiş. Benim düşüncem, o spontane gelişmiş bir şey değil. Öyle bir karar aldığını açıkladı. Eğer, bunu kabul etmemiş olsaydı, milli eşofmanla yaptırmazdık. Basın toplantısını yapmasını biz istedik ama o bunu tercih etti. Olabilir. Keşke olmasaydı ama herkesin de düşüncelerine ne diyorsa, ben de yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Biz onu orada çözebilirdik. İçinde ne vardı. Kimler yazdı, kim yardım etti o bizde."